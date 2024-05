Stoxx Europe 50-Titel Sanofi-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sanofi-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Sanofi-Dividende aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Sanofi am 30.04.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3,76 EUR für das Jahr 2023. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,62 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Sanofi beläuft sich auf 4,45 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 6,86 Prozent.

Sanofi-Ausschüttungsrendite

Schlussendlich notierte der Sanofi-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 93,08 EUR. Heute wird das Sanofi-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2023 weist das Sanofi-Wertpapier eine Dividendenrendite von 4,19 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,96 Prozent.

Vergleich von Sanofi-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Sanofi via Euronext 26,09 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 52,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Sanofi

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,84 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,11 Prozent sinken.

Sanofi-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Sanofi beläuft sich aktuell auf 116,476 Mrd. EUR. Das KGV von Sanofi beläuft sich aktuell auf 20,81. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Sanofi einen Umsatz von 43,070 Mrd.EUR sowie ein EPS von 4,31 EUR.

Redaktion finanzen.at