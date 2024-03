STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 5 099,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,365 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 5 085,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 081,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 085,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 103,26 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,40 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 883,77 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 4 514,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 168,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 13,01 Prozent zu Buche. Bei 5 103,26 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 1,07 Prozent auf 206,90 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 34,81 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,78) Prozent auf 22,58 EUR), BMW (+ 0,73 Prozent auf 106,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,57 Prozent auf 73,94 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,22 Prozent auf 40,00 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 180,58 EUR), Ferrari (-0,50 Prozent auf 404,69 EUR), Stellantis (-0,47 Prozent auf 26,53 EUR) und BASF (-0,32 Prozent auf 53,08 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 564 073 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 409,968 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,79 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at