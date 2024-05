STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 4 908,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,244 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,282 Prozent schwächer bei 4 907,33 Punkten in den Handel, nach 4 921,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 889,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 913,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,10 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 02.04.2024, mit 5 042,00 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, bei 4 654,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 294,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,78 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 3,84 Prozent auf 28,40 EUR), Ferrari (+ 1,92 Prozent auf 395,40 EUR), Enel (+ 1,22 Prozent auf 6,28 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,75 Prozent auf 182,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-6,14 Prozent auf 20,05 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 31,93 EUR), Eni (-1,99 Prozent auf 14,83 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 224,10 EUR) und UniCredit (-0,63 Prozent auf 34,86 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 564 320 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 385,347 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

