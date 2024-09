STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Um 09:13 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,08 Prozent auf 4 419,30 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,465 Prozent auf 4 392,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 372,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 392,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 422,58 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 344,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 559,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 964,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 8,00 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 2,38 Prozent auf 3,71 GBP), UBS (+ 2,34 Prozent auf 24,91 CHF), Diageo (+ 2,26 Prozent auf 24,89 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,12 Prozent auf 40,07 EUR) und SAP SE (+ 2,07 Prozent auf 198,44 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (-4,46 Prozent auf 256,80 CHF), BAT (-0,17 Prozent auf 29,79 GBP), Unilever (+ 0,06 Prozent auf 49,71 GBP), AstraZeneca (+ 0,29 Prozent auf 123,44 GBP) und GSK (+ 0,45 Prozent auf 16,62 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 609 624 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 517,643 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 9,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at