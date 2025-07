STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag fester

In Europa ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:41 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent aufwärts auf 4 473,61 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,043 Prozent auf 4 462,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 464,80 Punkten am Vortag.

Bei 4 478,87 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 454,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 589,76 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.04.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 026,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 4 520,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 3,11 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 567,20 EUR), Allianz (+ 1,64 Prozent auf 347,30 EUR), Rolls-Royce (+ 1,58 Prozent auf 9,78 GBP), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 259,25 EUR) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 177,24 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-1,81 Prozent auf 3,72 GBP), National Grid (-1,19 Prozent auf 10,35 GBP), AstraZeneca (-1,12 Prozent auf 102,20 GBP), Roche (-1,12 Prozent auf 257,10 CHF) und Nestlé (-0,97 Prozent auf 78,50 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 463 754 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im STOXX 50 mit 298,063 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,38 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at