Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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13.04.2026 06:15:38
Streik der Lufthansa-Piloten hat begonnen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa hat kurz nach Mitternacht ein erneuter Piloten-Streik begonnen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen. Zahlreiche Flüge sollen dadurch ausfallen.
Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline begann kurz nach Mitternacht und soll an diesem Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Beim Ferienflieger Eurowings sind nur an diesem Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.
An den größeren deutschen Airports wurden wegen des 48-stündigen Piloten-Streiks mehrere Flüge von und nach Frankfurt sowie von und nach München gestrichen, wie mehrere Flughäfen mitteilten. Die Pilotengewerkschaft VC erwartet, dass Hunderte Flüge pro Tag ausfallen. Eurowings ging zuletzt davon aus, "einen großen Teil" des Flugprogramms durchführen zu können.
Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Es ist nach zwei Runden mit Piloten-Streiks und einem Streik des Kabinenpersonals bereits der vierte große Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft./sl/lig/DP/zb
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