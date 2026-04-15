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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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15.04.2026 11:19:00
Struggling to keep pace with demand, ASML raises outlook after barnstorming first quarter
ASML’s largest customers are TSMC and Samsung Electronics and both report they are struggling to keep pace with relentless demand for advanced semiconductor chips.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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