SuP trennt sich von PORR-Aktien - Syndikat mit IGO-Gruppe bleibt bestehen

Die SuP Beteiligungs GmbH von PORR-Vorstandschef Karl-Heinz Strauss hat einen Teil ihrer Beteiligung an dem börsennotierten Baukonzern PORR AG abgestoßen.

Wie PORR am Freitagabend mitteilte, wurden 1.175.000 Aktien verkauft - das entspricht rund 2,99 Prozent aller PORR-Aktien.

Durch den Verkauf reduziert sich der Anteil der von SuP gehaltenen syndizierten Aktien auf rund 11,4 Prozent. In der Folge sinkt auch der Gesamtanteil des Syndikats zwischen der IGO-Industries-Gruppe und der Strauss-Gruppe von zuvor 50,4 Prozent auf etwa 47,4 Prozent. Laut PORR bleibt das Syndikat trotz der Transaktion unverändert bestehen. Die familiengeführte Tiroler Industrieholding IGO hält in dem Syndikat die Mehrheit der Anteile.

ivn

APA