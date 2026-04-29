Symrise-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei weniger schwach gewesen als befürchtet, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 77,94 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 18,04 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 257 459 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 13,2 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Symrise am 30.07.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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