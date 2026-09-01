Symrise verkauft sein Terpen-Geschäft an Mutares

DOW JONES--Das von Symrise ausgegliederte und zum Verkauf gestellte Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen geht an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares. Die Transaktion mit AmeriTerpenes wird sofort vollzogen und führt beim deutschen Duft- und Aromenhersteller Symrise 2026 zu einem nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie dieser in einer Mitteilung erklärte. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten unterdessen Stillschweigen.

AmeriTerpenes erzielte laut Mutares zuletzt mit etwa 170 Mitarbeitern an zwei Standorten in Florida und Georgia einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar und bedient Kunden weltweit, insbesondere aber in Nordamerika.

Symrise konzentriert sich mit dem Verkauf auf seine zentralen Wachstumsplattformen, wird aber weiter mit AmeriTerpenes zusammenarbeiten. Die Transaktion diene dem Ziel, nachhaltig profitabel zu wachsen und das Kapital gezielt einzusetzen, erklärte der DAX-Konzern.

AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen auf Basis von Kiefernholz her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)