Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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27.04.2026 08:45:00

Tariffs, Volatility, and Nike: Is It Still a Long-Term Buy?

There's no denying it. Artificial intelligence has been the hottest topic in recent years. But over the past 12 months, tariffs have attracted investor attention. And Nike (NYSE: NKE), a business with a global supply chain, has felt the negative effects.What's more, the market has been anything but smooth this year. As geopolitical tensions rose with the start of the Iran war in late February, the S&P 500 index dropped 5% in March.Nike shares continue to feel the pain in this uncertain environment, as they are down 30% in 2026 (as of April 24) and significantly off their peak. In the face of tariffs and volatility, is this consumer discretionary stock still a long-term buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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