ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es habe wenige Überraschungen gegeben, schrieb Jay Sole am Mittwoch in seiner Reaktion auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Die entscheidende Frage sei, ob alle schlechten News nun eingepreist seien. Sole sieht trotz der Kursschwäche noch keine gute Einstiegschance. Die Aktien seien immer noch nicht günstig./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.