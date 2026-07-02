Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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02.07.2026 10:11:37

Nike Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 67 auf 52 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Der einzige Weg da raus, ist es einfach durchzustehen", schrieb Adrienne Yih am Mittwoch nach dem Quartalsbericht zum Turnaround des Sportartikelherstellers. Die Ergebnisse hätten zwar die Erwartungen übertroffen, aber die Signale deuteten auf schwächere Umsätze, schleppendere Geschäfte mit dem Großhandel und sinkende Erwartungen hin./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 52,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 43,06 		Abst. Kursziel*:
20,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 43,06 		Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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