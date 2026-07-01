NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 46 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerholung verzögere sich erneut, schrieb Brooke Roach in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Anleger müssten Geduld mitbringen. Wichtig werde insbesondere der Investorentag Mitte November./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 21:03 / MDT

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