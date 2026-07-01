Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach der Telefonkonferenz zur durchwachsenen Quartalsbilanz von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Signale hinsichtlich der wachsenden Sportschuhpalette für Frühjahr und Sommer 2027 seien zwar ermutigend, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Sie dürften dem Wachstum Schub geben. Der Experte kappte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 und bevorzugt Adidas aufgrund stärkerer Dynamik./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
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Unternehmen:
Nike Inc.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 45,00
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
$ 41,05
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Abst. Kursziel*:
9,62%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
$ 41,05
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Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
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