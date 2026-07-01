Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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01.07.2026 09:25:31

Nike Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 47 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Matthew Boss am Mittwoch. Wie bei der Telefonkonferenz signalisiert worden sei, werde es aber noch Zeit brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern ein "frischeres Sortiment" zu präsentieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 47,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 41,05 		Abst. Kursziel*:
14,49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 41,05 		Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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