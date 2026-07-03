Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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03.07.2026 12:48:29

Nike Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 50 auf 49 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen dürften die Anleger wohl kaum aus der Lethargie reißen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Sportartikelhersteller verzögere sich die Erholung erneut./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 49,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 44,09 		Abst. Kursziel*:
11,14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 44,09 		Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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