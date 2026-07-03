Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 50 auf 49 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen dürften die Anleger wohl kaum aus der Lethargie reißen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Sportartikelhersteller verzögere sich die Erholung erneut./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
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Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 49,00
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
$ 44,09
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Abst. Kursziel*:
11,14%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
$ 44,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
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KGV*:
-
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