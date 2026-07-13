Nike Aktie
|38,81EUR
|-0,15EUR
|-0,37%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 72,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 44,72
|
Abst. Kursziel*:
61,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 44,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,97%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
16:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 72 Dollar (dpa-AFX)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones im Aufwind (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|15:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|38,77
|-0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:35
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14:35
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|14:28
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|United Internet Buy
|UBS AG
|13:23
|1&1 Neutral
|UBS AG
|13:23
|freenet Neutral
|UBS AG
|13:16
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:13
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13:04
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:03
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:02
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|12:58
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12:41
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:40
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:37
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:34
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|12:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:32
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:30
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|12:29
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|12:28
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:58
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:57
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:33
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:32
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Santander Buy
|UBS AG
|11:05
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|SAP Buy
|UBS AG
|07:48
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets