Nike Aktie

38,81EUR -0,15EUR -0,37%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.07.2026 15:34:39

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 72,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 44,72 		Abst. Kursziel*:
61,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 44,18 		Abst. Kursziel aktuell:
62,97%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
15:34 Nike Outperform Bernstein Research
03.07.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Nike Overweight Barclays Capital
01.07.26 Nike Kaufen DZ BANK
01.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 38,77 -0,46% Nike Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

15:34 Nike Outperform Bernstein Research
14:35 Sixt Kaufen DZ BANK
14:35 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
14:28 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13:24 United Internet Buy UBS AG
13:23 1&1 Neutral UBS AG
13:23 freenet Neutral UBS AG
13:16 Vodafone Group Sell UBS AG
13:13 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13:04 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:04 Michelin Outperform Bernstein Research
13:03 Continental Market-Perform Bernstein Research
13:02 Continental Market-Perform Bernstein Research
12:58 DHL Group Neutral UBS AG
12:41 Novartis Neutral UBS AG
12:40 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:37 GSK Neutral UBS AG
12:34 Sanofi Neutral UBS AG
12:33 Diageo Neutral UBS AG
12:32 SpaceX Outperform Bernstein Research
12:30 Sartorius vz. Neutral UBS AG
12:29 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
12:28 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
12:27 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:27 Bayer Buy UBS AG
11:58 Kering Hold Deutsche Bank AG
11:57 Richemont Buy Deutsche Bank AG
11:42 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:36 Enel Hold Deutsche Bank AG
11:35 AstraZeneca Buy UBS AG
11:33 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11:32 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:17 Santander Buy UBS AG
11:05 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
11:05 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
11:04 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10:20 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
10:19 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
10:02 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
09:59 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09:49 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09:32 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
09:24 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
09:15 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:52 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:15 SAP Buy UBS AG
07:48 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen