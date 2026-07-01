Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 80 auf 72 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern stehe weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2027 herrsche aber wieder mehr Optimismus für Innovationen, Kostenmanagement, Vollpreisverkäufe und Margenerholung. Den nächsten wichtigen Impulsgeber sieht die Expertin in einem Investorentag, der für November angesetzt ist./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 72,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 42,01
|
Abst. Kursziel*:
71,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 42,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,13%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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