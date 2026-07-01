Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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01.07.2026 15:23:34

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 80 auf 72 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern stehe weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2027 herrsche aber wieder mehr Optimismus für Innovationen, Kostenmanagement, Vollpreisverkäufe und Margenerholung. Den nächsten wichtigen Impulsgeber sieht die Expertin in einem Investorentag, der für November angesetzt ist./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 72,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 42,01 		Abst. Kursziel*:
71,39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 42,32 		Abst. Kursziel aktuell:
70,13%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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