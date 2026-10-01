TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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01.10.2026 10:58:00
TeamViewer-Codeschmuggel-Lücke verpasst nur knapp kritische Einstufung
TeamViewer hat aktualisierte Pakete veröffentlicht, die hochriskante Sicherheitslecks stopfen. Admins sollten sie zügig installieren.
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