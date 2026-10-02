TeamViewer Aktie
|6,34EUR
|0,09EUR
|1,44%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Teamviewer sehen sie als "IT/OT-Konvergenz-Gewinner". Laut Armin Kremser stärkt die Neuausrichtung auf autonomes Endgerätemanagement in IT & OT das
Geschäft mit großen Unternehmenskunden./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:19 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|6,34
|1,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12:36
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.