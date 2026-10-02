TeamViewer Aktie

6,34EUR 0,09EUR 1,44%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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02.10.2026 11:49:47

TeamViewer Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Teamviewer sehen sie als "IT/OT-Konvergenz-Gewinner". Laut Armin Kremser stärkt die Neuausrichtung auf autonomes Endgerätemanagement in IT & OT das
Geschäft mit großen Unternehmenskunden./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
6,39 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
6,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:49 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 6,34 1,44% TeamViewer

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11:33 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:41 Nike Neutral UBS AG
09:33 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:30 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09:29 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:27 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
09:24 Nordex Buy Deutsche Bank AG
09:24 Givaudan Underperform Bernstein Research
09:23 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
09:20 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:12 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
08:58 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:39 Michelin Outperform Bernstein Research
08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
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