TeamViewer Aktie
|6,59EUR
|-0,03EUR
|-0,38%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
08.09.2026 10:31:11
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstag an den Bericht zum zweiten Quartal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,95%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TeamViewer
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
07.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|6,60
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG