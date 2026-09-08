TeamViewer Aktie

6,59EUR -0,03EUR -0,38%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.09.2026 10:31:11

TeamViewer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstag an den Bericht zum zweiten Quartal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6,50 € 		Abst. Kursziel*:
-7,69%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,95%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
10:31 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 6,60 -0,30% TeamViewer

Aktuelle Aktienanalysen

11:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
11:27 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:27 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:18 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:33 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:31 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:14 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:10 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:39 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:25 EVN kaufen Erste Group Bank
08:47 Deutsche Börse Buy Warburg Research
08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen