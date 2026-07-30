TeamViewer Aktie

6,24EUR -0,48EUR -7,07%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 12:45:35

TeamViewer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 7,50 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Software-Unternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6,26 € 		Abst. Kursziel*:
16,71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,99%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten