TeamViewer Aktie
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|-7,07%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 7,50 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Software-Unternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6,26 €
|
Abst. Kursziel*:
16,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,99%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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