TeamViewer Aktie

5,26EUR -1,85EUR -26,04%
TeamViewer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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03.11.2026 15:47:37

TeamViewer Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
5,28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
5,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:47 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 5,26 -26,04% TeamViewer

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15:02 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
14:39 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:31 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
14:07 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14:07 London Stock Exchange Buy UBS AG
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:38 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
13:36 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:30 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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