TeamViewer Aktie

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28.07.2026 16:25:14

TeamViewer Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neupositionierung des Herstellers von Fernwartungssoftware trage Früchte, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe es zwar die erwartete Umsatzdelle gegeben, doch Frühindikatoren wie der jährlich wiederkehrende Umsatz im Geschäft mit großen Unternehmenskunden signalisierten eine bevorstehende Beschleunigung. Die neue Plattform TeamViewer One werde von Kunden gut angenommen./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
6,28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
6,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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