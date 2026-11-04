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04.11.2026 09:20:30

TeamViewer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Hold
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,24 € 		Abst. Kursziel*:
24,05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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