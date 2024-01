TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag sprang der TecDAX via XETRA schlussendlich um 0,20 Prozent auf 3 260,93 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 484,787 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,604 Prozent auf 3 234,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 254,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 217,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 269,28 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Stand von 3 329,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 941,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der TecDAX noch bei 3 213,38 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,91 Prozent. Bei 3 373,55 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 12,69 Prozent auf 38,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,51 Prozent auf 27,72 EUR), Kontron (+ 2,93 Prozent auf 22,50 EUR), QIAGEN (+ 2,48 Prozent auf 41,68 EUR) und JENOPTIK (+ 2,12 Prozent auf 26,96 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-8,32 Prozent auf 15,27 EUR), Nordex (-4,81 Prozent auf 9,76 EUR), SMA Solar (-3,15 Prozent auf 49,54 EUR), ATOSS Software (-1,82 Prozent auf 216,00 EUR) und Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 303,30 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 912 806 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at