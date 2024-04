TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht mittags Verluste

Am Dienstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,48 Prozent schwächer bei 3 293,29 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 507,100 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 309,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 309,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 291,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 316,33 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 3 454,38 Punkten auf. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 3 353,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der TecDAX mit 3 268,84 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,941 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 2,34 Prozent auf 9,85 EUR), MorphoSys (+ 1,29 Prozent auf 66,50 EUR), QIAGEN (+ 0,80 Prozent auf 39,46 EUR), Infineon (+ 0,76 Prozent auf 33,05 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,48 Prozent auf 37,50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil freenet (-2,51 Prozent auf 26,38 EUR), HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 37,16 EUR), 1&1 (-1,88 Prozent auf 16,68 EUR), Bechtle (-1,82 Prozent auf 45,42 EUR) und Siltronic (-1,74 Prozent auf 73,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 423 402 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 203,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at