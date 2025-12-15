Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Frühe Anlage 15.12.2025 10:04:02

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordex-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,52 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 868,056 Nordex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordex-Papiers auf 28,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 947,92 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 947,92 EUR entspricht einer Performance von +149,48 Prozent.

Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 6,80 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nordex-Anteilsschein bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nordex

10.12.25 Nordex Buy Citigroup Corp.
27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 28,80 -0,28% Nordex AG

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

