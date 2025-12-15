Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Frühe Anlage
|
15.12.2025 10:04:02
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordex-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,52 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 868,056 Nordex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordex-Papiers auf 28,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 947,92 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 947,92 EUR entspricht einer Performance von +149,48 Prozent.
Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 6,80 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nordex-Anteilsschein bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
11.12.25
|Nordex-Aktie zieht an - positive Analystenprognosen und Branchennews stützen (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|28,80
|-0,28%