WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

Frühe Investition 11.11.2025 10:03:38

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Siltronic-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,20 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Siltronic-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 191,571 Siltronic-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 46,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 865,90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,34 Prozent.

Siltronic wurde am Markt mit 1,37 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

