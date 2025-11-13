SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SMA Solar-Investment im Blick
|
13.11.2025 10:04:25
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren angefallen
SMA Solar-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,647 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 30,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 691,20 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 30,88 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SMA Solar eine Börsenbewertung in Höhe von 1,03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SMA Solar-Aktie lag damals bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)