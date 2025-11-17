TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor einem Jahr verdient

Nordex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nordex-Anteile 11,81 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 84,674 Nordex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 27,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 304,83 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 304,83 EUR, was einer positiven Performance von 130,48 Prozent entspricht.

Nordex war somit zuletzt am Markt 6,44 Mrd. Euro wert. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nordex-Aktie lag damals bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at