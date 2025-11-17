Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Lohnender Nordex-Einstieg?
|
17.11.2025 10:03:54
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor einem Jahr verdient
Nordex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nordex-Anteile 11,81 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 84,674 Nordex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 27,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 304,83 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 304,83 EUR, was einer positiven Performance von 130,48 Prozent entspricht.
Nordex war somit zuletzt am Markt 6,44 Mrd. Euro wert. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nordex-Aktie lag damals bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
