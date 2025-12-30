TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,11 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, befänden sich nun 166,355 Sartorius vz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sartorius vz-Anteile wären am 29.12.2025 40 790,19 EUR wert, da der Schlussstand 245,20 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 307,90 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 14,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at