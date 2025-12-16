Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Performance unter der Lupe
|
16.12.2025 10:03:58
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 341,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,293 Sartorius vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 241,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,73 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,27 Prozent verkleinert.
Sartorius vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
