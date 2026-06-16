thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
16.06.2026 19:02:34
Thyssenkrupp to spin off materials trading business
German conglomerate pushes ahead with restructuring, but struggling steel business still has no buyerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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