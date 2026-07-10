thyssenkrupp Aktie
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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11,80 auf 12,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und empfiehlt sie nun nach bislang skeptischer Einschätzung. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
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Unternehmen:
thyssenkrupp AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
12,80 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
11,31 €
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Abst. Kursziel*:
13,12%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
11,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,92%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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