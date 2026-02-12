thyssenkrupp Aktie
|11,48EUR
|-0,79EUR
|-6,44%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
12.02.2026 12:29:57
thyssenkrupp Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den schwachen Cashflow hervor. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber unverändert geblieben./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT
