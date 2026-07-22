thyssenkrupp Aktie

12,29EUR 0,17EUR 1,40%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 10:10:42

thyssenkrupp Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Kapitalmarktveranstaltung von tk accelis von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Ausgliederung der ehemaligen Sparte Materials Services wäre eine Art Dividende in Form eines Geschäfts, an dem der Industriekonzern festhalten sollte, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte das Kursziel auf 16 Euro, sieht aber wegen des anstehenden Deals mit tk accelis weitere zwei Euro Aufwärtspotenzial./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,21 € 		Abst. Kursziel*:
31,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,19%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten