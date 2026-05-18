NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Stahlgeschäft in Europa besserten sich zwar strukturell, die geopolitischen Spannungen bremsten jedoch die Erholung und verzögerten die Gewinndynamik ins Jahr 2027 und danach, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Die Umsetzung im Bereich Steel Europe bleibe zwar ein Kurstreiber, der Wert des Anteils an TK Elevator sorge allerdings für einen Puffer gegen Rückschläge. Zudem zeichne sich eine Abspaltung des Bereichs Materials Services immer konkreter ab./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
10,39 €
Abst. Kursziel*:
25,12%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
10,31 €
Abst. Kursziel aktuell:
26,15%
Analyst Name::
Tommaso Castello
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|06:53
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
