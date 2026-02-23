thyssenkrupp Aktie
|11,27EUR
|-0,09EUR
|-0,75%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Für Thyssenkrupp begründete er eine höhere operative Gewinnschätzung vor allem mit der Wirkung der Strompreiskompensation im europäischen Stahlgeschäft. Er nähere sich damit dem oberen Ende der Konsensspanne, betonte er./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Underweight
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
11,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,52%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
11,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,71%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|thyssenkrupp-Aktie klettert: Jefferies wird optimistischer (dpa-AFX)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs (dpa-AFX)
|
20.02.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.02.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|11,17
|-1,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG