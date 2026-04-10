TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
10.04.2026 14:24:15
TotalEnergies Confirms Damage At SATORP Refinery
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|TotalEnergies Neutral
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|TotalEnergies
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