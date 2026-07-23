TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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23.07.2026 15:12:21
TotalEnergies Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Nachrichten zu TotalEnergies
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23.07.26
|Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr (dpa-AFX)
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22.07.26
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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16.07.26