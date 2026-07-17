TotalEnergies Aktie
|70,41EUR
|1,14EUR
|1,65%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognose für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 15 Prozent reduziert./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,07 €
|
Abst. Kursziel*:
18,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
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