TotalEnergies Aktie
|70,92EUR
|-0,38EUR
|-0,53%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
20.07.2026 11:49:41
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Hinweise des Energiekonzerns auf ein schwächeres Gas-Geschäft dürften zu einem enttäuchenden zweiten Quartal geführt haben, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Franzosen./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70,88 €
|
Abst. Kursziel*:
19,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,85%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
|
17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)