TotalEnergies Aktie

71,36EUR 0,06EUR 0,08%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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20.07.2026 07:33:00

TotalEnergies Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Wilson reduzierte vor den Zahlen für das zweite Quartal seine Schätzungen und liegt damit nun unter den Konsenserwartungen. Er verwies auf die Herausforderungen für das Gashandelsgeschäft der Franzosen, wie er in einer Analye vom Freitag betonte./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,88 € 		Abst. Kursziel*:
22,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 71,36 0,08% TotalEnergies

Aktuelle Aktienanalysen

09:17 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:40 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:39 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:22 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
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