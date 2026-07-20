TotalEnergies Aktie
|71,36EUR
|0,06EUR
|0,08%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Wilson reduzierte vor den Zahlen für das zweite Quartal seine Schätzungen und liegt damit nun unter den Konsenserwartungen. Er verwies auf die Herausforderungen für das Gashandelsgeschäft der Franzosen, wie er in einer Analye vom Freitag betonte./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,88 €
|
Abst. Kursziel*:
22,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|71,36
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.