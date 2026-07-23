TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Nettoergebnis decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Sparte Vermarktung habe eines der besten Quartale der jüngeren Geschichte hinter sich. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft sei höher als erwartet./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
85,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
76,24 €
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Abst. Kursziel*:
11,49%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
76,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria
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KGV*:
-
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