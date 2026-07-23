TotalEnergies Aktie

76,39EUR 1,82EUR 2,44%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 10:15:46

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Nettoergebnis decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Sparte Vermarktung habe eines der besten Quartale der jüngeren Geschichte hinter sich. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft sei höher als erwartet./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
76,24 € 		Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
76,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten