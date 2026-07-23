NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen in diesem Jahr gut gesteuert, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So decke sich der bereinigte Nettogewinn mit der durchschnittlichen Markterwartung, während die entsprechende Kennziffer für die Geschäftssegmente um ein Prozent über der Konsensschätzung liege./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.