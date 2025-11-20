adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 00:04:51

Trotz Austritt aus Tarifvertrag: Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

Im August verabschiedet sich Adidas aus dem Branchentarifvertrag. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten des Sportartikelriesen trotzdem höhere Gehälter durchsetzen und droht mit Streiks. Bisherige übertarifliche Angebote reichen den Arbeitnehmervertretern nicht aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten