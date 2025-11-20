adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
21.11.2025 00:04:51
Trotz Austritt aus Tarifvertrag: Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
Im August verabschiedet sich Adidas aus dem Branchentarifvertrag. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten des Sportartikelriesen trotzdem höhere Gehälter durchsetzen und droht mit Streiks. Bisherige übertarifliche Angebote reichen den Arbeitnehmervertretern nicht aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
