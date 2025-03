TUI nach Kapitalmarkttag: UBS sieht Potenzial, bleibt aber vorsichtig

• TUI hat auf seinem Kapitalmarkttag positive Signale gesendet• Analysten sehen Anzeichen für eine robuste Reisenachfrage und eine positive finanzielle Entwicklung• Aktienreaktion bleibt verhalten - Fokus auf Sommergeschäft

Analysten sehen positive Signale nach Kapitalmarkttag

Nach dem Kapitalmarkttag des Reiseveranstalters TUI haben Analysten positive Signale für das Unternehmen erkannt. Trotz der gedämpften Verbraucherstimmung in den europäischen Kernmärkten wurde eine robuste Reisenachfrage betont. Aufbauend auf verbesserten Kreditratings und dem anhaltenden Fokus auf profitablem Wachstum und dem Mittelzufluss erwähnte der Analyst Oliver Wojahn von MWB Research dass TUI bis Ende des Geschäftsjahres eine Strategie zu Rückflüssen an die Aktionäre definieren wolle.

UBS belässt TUI-Aktie auf "Neutral"

Nach dem Kapitalmarkttag des Reiseveranstalters TUI hat die Schweizer Großbank UBS ihre bisherige Einschätzung der Aktie beibehalten. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie bestätigte Analyst Cristian Nedelcu die "Neutral"-Bewertung mit einem Kursziel von 8 Euro. Nedelcu bewertete die Veranstaltung positiv, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit von TUI, Barmittel zu generieren. Der Fokus der Anleger wird sich laut der Studie nun auf die Profitabilität des anstehenden Sommergeschäfts richten.

So reagiert die TUI-Aktie

Die TUI-Aktie reagierte schon am Dienstag positiv auf den Kapitalmarkttag und legte zu. Am heutigen Mittwoch agieren Anleger eher vorsichtig, die TUI-Aktie notiert via XETRA bei 7,22 Euro und damit 2,33 Prozent schwächer. Damit hat das Papier bis zum von der UBS gesteckten Kursziel von 8 Euro noch rund 8 Prozent Aufwärtspotenzial.

Redaktion finanzen.at