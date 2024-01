UBS AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien des Triebwerksbauers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der MTU-Partner und US-Luftfahrtzulieferer und Rüstungskonzern RTX (ehemals Raytheon) habe sich sehr zuversichtlich über Fortschritte zu einer Trendwende bei GTF-Triebwerken geäußert, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/he





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 19:08 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,9 Prozent auf 218,20 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 1 194 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 12,1 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 15:26 / GMT





